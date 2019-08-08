صندوق الزكاة يشرع في توزيع 250 أضحية لذوي الدخل المحدود ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 08 أغسطس 2019, 05:22 مساء
أضاحي مقدمة من صندوق الزكاة للأسر ذوي الدخل المحدود في بني وليد. (الإنترنت)

شرع مكتب صندوق الزكاة بمدينة بني وليد، اليوم الخميس، في توزيع أضاحي العيد على عدد من الأسر من ذوي الدخل المحدود ضمن حملته السنوية «كلنا نضحي».

وقال مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة، علي التائب، لـ«بوابة الوسط» إن الغرض من هذه الحملة دفع الخيرين والجهات العامة والخاصة لمساعدة المكتب على توفير الأضاحي للأسر المسجلة لدى الصندوق.

وذكر التائب أن عدد الأضاحي التي سيقوم مكتب صندوق الزكاة في بني وليد بتوزيعها يبلغ 250 أضحية مقدمة من صندوق الزكاة الليبي، داعيا رجال الأعمال والتجار إلى تقديم المساعدة، وتوفير الأضاحي للأسر ذات الدخل المحدود.

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