25 كشافا يشاركون في مخيم الفرقة الرابعة فتيان بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 02:48 مساء
مخيم كشفي في سرت، 8 أغسطس 2019، (بلدية سرت)

يعقد حاليًا المخيم التدريبى الكشفي للفرقة الرابعة فتيان، بفوج كشاف سرت، بمشاركة 25 كشافا و8 قادة كشفيين، حيث زار عضو المجلس البلدي سرت، صالح عيادة، المخيم، أمس الأربعاء،تفــقد خلالها فعالياته.

والتقى عيادة خلال جولته في المخيم المنعقد بمدرسة سليمان الفارسى بمحلة الزعفران، قائد فوج كشاف سرت، حسين المشاي، وعددًا من القادة الكشفيين والكشفيين فتيان المشاركين بالمخيم، وفق بيان البلدي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس. وقدم عيادة، الشكر للفوج على الجهود المبذولة، والأنشطة الكشفية التى تقام في المدينة، في إطار الاهتمام بالحركة الكشفية وصقل مواهبها.

ويأتي هذا المخيم استعدادًا للتحضير لآخر، درجة أولى وثانية فتيان، بعد عيد الأضحى المبارك في سرت، وسيتواصل مدة ثلاثة أيام، إذ تتضمن فعالياته محاضرات وفنون كشفية، وتدريب الكشفيين على الاعتماد على النفس وصقل المواهب.

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