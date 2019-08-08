معيتيق يتلقى شكاوى عن نقص التطعيمات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 02:19 مساء
النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق خلال تفقده مخزن للإمداد الطبي بطرابلس، 8 أغسطس 2019، (حكومة الوفاق)

تفقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، صباح اليوم الخميس، آلية توزيع الأدوية والتطعيمات في مخازن الإمداد الطبي، عقب الجولة المفاجئة التي قام بها لوحدات التطعيمات في عدد من المرافق الصحية ولقائه المواطنين، الذين اشتكوا من نقص بعض التطعيمات.

وأكد المشرفون على مخازن الإمداد، منح كل مستشفيات طرابلس والمرافق الصحية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، مطالبين بدعمها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها؛ لعدم استيعابها كل احتياجات المستشفيات دفعة واحدة؛ بسبب وقوع بعض المخازن في مناطق الاشتباكات، وتعذر الوصول إليها، وفق بيان على صفحة إدارة التواصل بحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتضمنت جولة معيتيق، مخازن الحلقة الباردة الخاصة بالتطعيمات، والمستلزمات الطبية، وشرح المشرفون خطوات التوزيع على المستشفيات والمرافق الصحية، وردوا على شكاوى المواطنين من نقص التطعيمات، مؤكدين أن مندوبي بعض المرافق الصحية غير ملتزمين باستلام مخصصاتهم من التطعيمات.

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