الأرصاد: استمرار موجة الحر على مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار درجات الحرارة المرتفعة على مناطق الشمال الغربي، حيث تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 42 و44 درجة مئوية على الدواخل.

وأظهرت نشرة المركز، اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة غدًا على الساحل من رأس أجدير إلى طرابلس، مع رطوبة عالية، وتنخفض على باقي المناطق يوم السبت المقبل، بينما تبقى الحرارة معتدلة عـلى مناطق الشمال الشرقي، حيت تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وتصل إلى 38 درجة مئوية على الواحات والجغبوب وتبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب حيث تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شرقية، فشمالية شرقية.

تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بينما تتراوح بين 42 و44 درجة مئوية على الداوخل، ثم تسجل انخفاضًا غدًا مع رطوبة عالية على الساحل الممتد من رأس إجدير حتى طرابلس، ويشمل يوم السبت باقي المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط اليوم على إجدابيا قد تسبب إثـارة الأتربة والغبار.

تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، تصل إلى 38 درجة مئوية على الواحات والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على غدامس والحمادة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:

السماء صافية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.