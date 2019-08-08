فريق حقوق الإنسان بـ«عدل الوفاق» يتفقد مستشفى الرازي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 10:50 صباحا
قسم ابن سينا في مستشفى الرازي بطرابلس، 7 أغسطس 2019، (عدل الوفاق)

تفقد فريق رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بوزارة العدل بحكومة الوفاق، مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية في طرابلس؛ للإطلاع على أحوال وأوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بالمستشفى.

وتجول أعضاء الوفد داخل أقسام المستشفى المختلفة، واستمعوا الى شروح من المسؤولين حول آلية العمل والصعاب التي تواجههم، وفق بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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واستهدفت الزيارة قسم ابن سينا الذي يأوي النزلاء المحالين من مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة للوزارة؛ للوقوف على ما يعانيه القسم والنزلاء من مشكلات، والاحتياجات اللازمة، كما اطلع الوفد على أعمال الصيانة والتطوير في المستشفى، والتي من شأنها توفير إقامة لائقة للنزلاء، وفق المعايير المعمول بها محليًا ودوليًا.

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