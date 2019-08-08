اجتماع في «مالية الوفاق» لمناقشة تأثير عدم استقرار أسعار النفط

اجتماع في وزارة المالية بحكومة الوفاق لبحث تذبذب أسعار النفط، 7 أغسطس 2019، (مالية الوفاق)

عقد اجتماع في وزارة المالية بحكومة الوفاق، لمناقشة تأثير عدم استقرار أسعار النفط على الإنفاق العام.

وبحث المجتمعون سبل دعم المؤسسة الوطنية للنفط، ومعالجة الالتزامات المالية المتراكمة عليها، وتأكيد استمرار التواصل للوقوف على المعالجات، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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شارك في الاجتماع وزير المالية، أسامة سعد حماد، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الوزارة والمؤسسة.