«صحة الوفاق» تبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 08 أغسطس 2019, 02:27 صباحا

بحث وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بطرابلس سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية للجرحى.

وأكد عيسى في تصريح نشره مكتب الإعلام لوزارة الصفحة في الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على «أهمية تعزيز العلاقات الصحية القائمة بين البلدين، حيث كان الأجتماع بحضور رئيس قسم الشؤون التجارية بالسفارة الإيطالية ماريكا رايس».

يذكر أن هذا اللقاء هو الثاني الذي جمع وكيل عام وزارة الصحة والسفير الإيطالي منذ منتصف يونيو الماضي، إذ ناقشا خلال لقائهما الأول تسهيل فتح المجال الجوي أمام طائرات الإسعاف الليبية التي تقل الجرحى فضلًا عن تسهيل منح تأشيرة الدخول للجرحى داخل المطار.

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