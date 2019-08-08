الثني: مستعدون لتوفير جميع ما تحتاجه شركة الكهرباء من أجهزة بالعملة المحلية

أكد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، استعداد حكومته، توفيرجميع ما تحتاجه الشركة العامة للكهرباء من مواد ومعدات وأجهزة يمكن توفيرها بـ«العملة المحلية».

واجتمع الثني مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة و الشركة العامة للكهرباء، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وتناول الأجتماع الاجراءات التي يجب تنفيذها من قبل الهيئة والشركة العامة للكهرباء للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي والعمل على حل المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل، بحسب إدارج في الصفحة الرسمية للحكومة المؤقته عبر موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك.

وأكد الثني على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها توفر التيار الكهربائي، مشددًا على ضرورة التنسيق مع جميع الإدارات فيما يتعلق باستكمال المشاريع المتعلقة بصيانة محطات و خطوط الكهرباء بما يضمن خدمة المواطن على أكمل وجه.