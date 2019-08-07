«داخلية الوفاق» تعلن توفر نحو 45 مليون لتر من الوقود في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 11:11 مساء

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأربعاء، إن لجنة معالجة أزمة الوقود أكدت أنه سيجري يوم غد الخميس «استئناف ضخ الوقود من مصفاة الزاوية إلى خزانات الوقود بطريق المطار بطرابلس بعد استرجاع التيار الكهربائي للمصفاة»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت الوزارة أن «الوقود متوفر» وأنه «تم نقل 10 مليون و800 ألف لتر من الوقود إلى مصفاة الزاوية»، مشيرة إلى أنه «الباخرة (أنوار أفريقيا) تتواجد بميناء طرابلس وبها 34 مليون لتر، وسيتم توزيعه على محطات الوقود غدا الخميس».

وطمأنت وزارة الداخلية المواطنين «بأن الوقود متوفر» وسيجري توزيعه «بطريقة انسيابية على محطات الوقود»، داعية إياهم إلى «الابتعاد عن الشائعات والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن».

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