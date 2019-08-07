كييف تؤكد استهداف طائرة شحن أوكرانية بمطار مصراتة

مقر وزارة الخاجرية الأوكرانية في كييف. (الإنترنت)

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، استهداف طائرة شحن أوكرانية في هجوم صاروخي تعرض له مطار مصراتة الدولي، مساء الإثنين الماضي، أثناء تفريغ شحنتها، بحسب بيان نقلته وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية عن الوزارة.

وقالت «انترفاكس» إن وزارة الخارجية الأوكرانية ردت على سؤالها بشأن الحادث وأفادت بأن الهجوم على مطار مصراتة أدى إلى «تدمير ذيل الطائرة وإصابة مشغل الطاقم بجروح طفيفة، ودمرت وثائق جواز سفر الملاح الجوي. وتم إجلاء طاقم الطائرة بأكمله إلى مكان آمن».

كما نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عن دبلوماسيين قولهم «إن الطائرة كانت تقوم برحلة لنقل البضائع الإنسانية لتلبية احتياجات جمعية الهلال الأحمر الليبي ولديها جميع التصاريح اللازمة».

وأضافت أن إدارة الخدمات القنصلية بوارة الخارجية الأوكرانية تقوم باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السفارة الأوكرانية في تونس بالتعاون مع مشغل الطائرة والاتصال بطاقمها لتقديم المساعدة اللازمة وتوفير وثائق للملاح الجوي وتمكين المواطنين الأوكرانيين من العودة إلى بلادهم.

كان المركز الإعلامي «لغرفة عمليات الكرامة» أعلن أمس الثلاثاء، عبر صفحته على «فيسبوك» في بيان «استهداف طائرة نقل كانت محملة بالذخائر والأسلحة في مطار مصراتة العسكري» مؤكدا «تدميرها بالكامل» إضافة إلى «استهداف محطتي رادار من نوع b\2 b\4 بمحيط الكلية الجوية مصراته وتم تدميرهما».

وقبل البيان نشر المركز الإعلامي «لغرفة عمليات الكرامة» عبر صفحته على «فيسبوك» أن «عددا من الضربات لسلاحنا الجوي في القاعدة الجوية مصراتة استهدفت وسائط دفاع جوي وطائرة إمداد عسكرية تركية ضخمة تحمل ذخائر وطائرات مسيّرة وصواريخ متعددة الأغراض وكانت الإصابات دقيقة ومحصورة النطاق في تأثيرها المكاني للأهداف التي تم تدميرها وذلك بمنطقة عمليات تحرير سرت».