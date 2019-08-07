نجاة طائرة الخطوط الليبية من قصف على مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 06:34 مساء

قالت إدارة مطار معيتيقة الدولي إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قادمة من غات نجت من قصف تعرض له المطار مساء الأربعاء،  بحسب بيان على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي. 

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط»، التأكد من الخبر من مصادر مستقلة.

وأعلن مطار معيتيقة الدولي الأحد الماضي، 4 أغسطس، نجاة طائرة طيران البراق من استهدف للمطار بعدد من القذائف سقطت إحداها على مقربة من الطائرة.

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ويتعرض مطار معيتيقة لقصف متواصل منذ بدء حرب العاصمة طرابلس في أبريل الماضي بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وأخرى تابعة لحكومة الوفاق، ولم يكشف عن حقيقة الجهة التي تنفذ هذه الهجمات من مصادر مستقلة.

وفيما تتهم القيادة العامة قوات حكومة الوفاق باستخدام المطار لأغراض عسكرية، يأتي نفي الحكومة في طرابلس هذه الاتهامات.

وانعكس هذا التصعيد في الهجمات على موقف شركات الطيران، إذ أكدت شركة «طيران مالطا» صعوبة استئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا هذا العام بسبب الهجمات الأخيرة على مطار معيتيقة، مشيرة إلى أنها كانت تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى العاصمة طرابلس «لكن الوقت على ما يبدو قد تغير الآن».

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