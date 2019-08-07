السراج يبحث احتياجات المناطق العسكرية لتنفيذ المرحلة التالية من عملية «بركان الغضب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 05:27 مساء
اجتماع السراج مع آمراء المناطق العسكرية. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)"

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطي (القائد الأعلى للجيش الليبي) فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع آمراء المناطق العسكرية طرابلس والغربية والوسطى لبحث احتياجات المناطق العسكرية لتنفيذ المرحلة التالية من عملية «بركان الغضب».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج اطلع خلال الاجتماع «على تقارير عن الأوضاع الميدانية في كافة محاور القتال وعمليات التنسيق بينها».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع بحث أيضا «احتياجات المناطق العسكرية لتنفيذ المرحلة التالية من عملية (بركان الغضب)، إضافة للاطمئنان على إجراءات تأمين سلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة».

وشارك في الاجتماع كل من الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد.

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