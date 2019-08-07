السراج يتسلم تقرير وتوصيات لجنة الطواري بشأن الخدمات والاحتياجات العاجلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 05:17 مساء
اجتماع السراج مع لجنة الطوارئ. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

استلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، من أعضاء لجنة الطوارئ، تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن عدد من ملفات الخدمات والاحتياجات ذات الصبغة العاجلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج «اعتمد التوصيات المتعلقة بملفات النظافة وإدارة النفايات والوقود، إضافة لملف الإعلام والتواصل» بعد مناقشة ما تضمنه التقرير.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع جرى خلاله أيضا «مناقشة تفصيلية لتوصيات اللجنة فيما يتعلق بملفات الكهرباء والسيولة والخدمات الأساسية الأخرى، حيث أبدى السراج ملاحظات بشأنها وأصدر تعليماته بالخصوص» دون تفاصيل.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة «ملف النازحين من المناطق التي تعرضت لأضرار بسبب العدوان على العاصمة طرابلس، والإجراءات المتخذة لتوفير احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك».

حضر الاجتماع نائب رئيس لجنة الطوارئ المفوض بوزارة التعليم عثمان عبدالجليل وعضو اللجنة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب.

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