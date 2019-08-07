مواطن من زليتن يقدم أكثر من 3 آلاف لتر من مياه الشرب إلى بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 04:48 مساء
مياه الشرب التي قدمها مواطن من زليتن إلى مكتب صندوق الزكاة في بني وليد. (الإنترنت)

وزع مكتب صندوق الزكاة في بني وليد، اليوم الأربعاء، نحو 3500 لتر من مياه الشرب على أهالي المدينة، تقدم بها أحد المواطنين من مدينة زليتن لمكتب الصندوق لمواجهة أزمة نقص المياه التي تشهدها المدينة؛ بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.

وقال مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب لـ«بوابة الوسط»، إن عملية التوزيع جاءت نظرًا للظروف التي تمر بها المدينة من نقص في مياه الشرب بسبب عدم وصول مياه النهر الصناعي لكل المناطق في المدينة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار صهاريج المياه.

وأشار التائب إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن نشاطات مكتب صندوق الزكاة، الخيرية، التي يقوم بها منذ فترة بالتعاون مع أهل الخير للرفع من المعاناة التي يعيشها المواطن اليوم في مدينة بني وليد.

وتعاني مدينة بني وليد أزمة كبيرة؛ بسبب نقص المياه الصالحة للشرب مع توقف ضخ مياه النهر الصناعي إلى المدينة، مما أدى إلى استغلال أصحاب الآبار والصهاريج الخاصة لرفع الأسعار، التي تجاوزت 200دينار لكل صهريج.

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