«مرور طرابلس» تبحث حل مشكلة عقود بيع المركبات المزورة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 03:51 مساء
مدير المرور العـميد صبحي الشوشان يناقش عقود بيع المركبات المزورة، 7 أغسطس 2019، (صفحة الداخلية على فيسبوك)

ناقشت إدارة شؤون المرور والتراخيص بطرابلس، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عـقود بـيع الـمركبات الآلـية، وإيجاد الـحلول الـمناسبة للحد مـن وقـائع الـتـزوير الـتي تصدر عـن مـحرري الـعقود بـخصوص الـمركبات الآلـية.

جاء ذلك خلال اجتماع تـقابلي، اليوم الأربعاء، تـرأسه مـدير الإدارة الـمكلف، عـميد صـبحي الـشوشان، ورئـيس مـجلس إدارة نـقابة مـحرري الـعقود بطـرابلس، عـبد الله بـلال، وبـحضور رئـيس مـكتب الـشؤون الـقانونية، بحسب بيان لوزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت في يوليو الماضي تسليم عدد من المركبات الآلية الجديدة لصالح قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن طرابلس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي «في إطار الدعم المستمر من قبل وزارة الداخلية لمديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لها».

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