حل نزاع 80 يوما.. رئيس بلدية طبرق يكشف تفاصيل إعادة فتح جامعة طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 03:28 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق والحكماء. (الإنترنت)

نجحت جهود المجلس التسييري ببلدية طبرق، بالتعاون مع مجلس الحكماء، في إعادة فتح جامعة طبرق المغلقة منذ أكثر من 80 يومًا بسبب نزاع قبلي على منصب رئيس الجامعة.

وقال فرج بوالخطابية رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق اليوم الأربعاء لـ«بوابة الوسط» أنه تم تسوية المشكلة بين الطرفين المتنازعين وتغليب مصلحة المدينة وطلابها عن المصالح الشخصية و قررنا إعادة فتح الجامعة من جديد ويكلف الدكتور حسن علي بتسيير العمل العلمي بالجامعة حتى نهاية العام الجامعي الذي لم يبق فيه إلا أقل من ثلاثة شهور .

وأغلقت جامعة طبرق في مطلع شهر رمضان الماضي بسبب خلاف قبلي بين قبيلتي مريم والمنفه على منصب رئيس الجامعة. 

وأضاف بوالخطابية، أنه بعد الاتفاق مع مجلس الجامعة وعمدائها سيتم استئناف الدراسة والامتحانات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأثنى بوالخطابية على دور الحكماء والأعيان والمشائخ والعمد في حل المشكلة وسيتم تشكيل لجنة مستقلة من أجل التباحث في موضوع منصب رئيس الجامعة عقب عطلة العيد مباشرة ولن يكون هناك إقصاء أو تهميش لأحد.

وتابع بوالخطابية أن إغلاق جامعة طبرق آثر على سير العملية التعليمية لأنه من المفترض مع بداية شهر أغسطس الجاري تكون عطلة نهاية السنة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة قد بدأت.

وفي عام 2015 استقلت جامعة طبرق عن جامعة عمر المختار بالبيضاء بقرار من رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، حيث يبلغ عدد طلاب جامعة طبرق أكثر من 11 ألف طالب وطالبة و19 كلية منها 13 كلية مفعلة بشكل رسمي.

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق والحكماء. (الإنترنت)
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