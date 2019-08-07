وزير «داخلية الوفاق»: بريطانيا تتفهم الحرب على طرابلس بعكس دول أخرى

اجتماع وزير الداخلية بالقائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا، 7 أغسطس 2019، (صفحة الداخلية على فيسبوك)

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، خلال لقائه بالقائم بأعمال سفارة بريطانيا بمقر الوزارة بطرابلس، إن بريطانيا تتفهم وضع الحرب على طرابلس، بعكس عدد من الدول الأخرى التي تحاول رسم صورة غير حقيقية عن الوضع الأمني داخل طرابلس خاصة وليبيا عامة.

وناقش وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، مع السفير البريطاني، الوضع الأمني في طرابلس، وفق بيان للوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد وزير الداخلية أن الوضع الأمني جيد وليس كما يتصور البعض بأن طرابلس بها حرب، مشيرًا إلى عمل وزارة الداخلية في ظروف غير عادية، ما يتحتم عليها توفير الأمن والأمان لأهالي العاصمة التي تشهد حياة طبيعية بعيدًا عمّا تتناوله وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المعادية من تضليل بخطورة الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس.

وأبدى الوزير استنكاره عن صمت الاتحاد الأوروبي حول ما حدث في مدينة مرزق من قصف وترويع للآمنين هناك.

وشدد الوزير على عدم قبول مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين داخل طرابلس، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية ستتعامل مع عديد من الدول لمنع الهجرة عبر البحر والقبض على المهاجرين وإحالتهم للقضاء.

ومن جهتها، أكدت القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا، جوشوا هاريس، بأنهم تواقون لزيارة ليبيا للاطلاع على حقيقة الوضع في طرابلس، وهذا نتيجة لترابط العلاقات التاريخية بين ليبيا وبريطانيا والعمل بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

ودعت القائم بأعمال السفارة كافة الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف موحد إزاء البيانات الصادرة حول الوضع الأمني داخل طرابلس خاصة وليبيا عامة، مثمنة مجهودات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من أجل بسط الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.