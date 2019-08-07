شركة الكهرباء تعلن انقطاع التيار وتوقف تدفق المياه في المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 03:07 مساء


أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطاع التيار وتوقف تدفق المياه في المنطقة الجنوبية بسبب دخول مجموعة خارجة عن القانون إلى محطة تحويل النهر رقم «1» وفصل جميع الخطوط المغذية للشبكة الجنوبية والاستيلاء على كروت التوصيل، حسب ما أفادت عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأضافت الشركة أن «التعديات على محطات الـ 220 والمشغلين بها ورفض بعض المناطق الدخول في عملية طرح الأحمال أدى إلى عدم استطاعة الشركة المساواة في عدد ساعات الطرح».

وحذرت الشركة من «استمرار الوضع الحرج للشبكة بسبب التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية»، مؤكدة أن «عمل الشركة فني والتعديات على مكونات الشبكة مهمة الجهات الاعتبارية في الدولة الليبية».

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