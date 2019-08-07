غياب استراتيجية واضحة في ليبيا يعزز من الضغوط الأفريقية لتسمية دول الصراع

السراج خلال كلمته بالدورة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، 7يوليو 2019، (المجلس الرئاسي عبر فيسبوك)

عزز غياب استراتيجية غربية واضحة حيال ليبيا من دعوات الاتحاد الأفريقي لتسمية الدول المتورطة في الصراع، كحل لوضع حد للحرب، بالموازاة مع شكاوى قادة الساحل الأفريقي من اكتوائهم بنيران «الصوملة الجديدة» على عتبات حدودها.

واحتشد الأفارقة هذا الأسبوع لرسم موقف موحد حيال إنهاء الصراع الحالي في ليبيا، بالدفع نحو الاستقرار السياسي على قاعدة «تسمية الأسماء بمسمياتها» بعدما حمّلوا دولا من القارة مسؤوليتها في التدخل لدى أحد طرفي الحرب في البلاد.

ودعا مدير إدارة السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إدمور كامبودزي، خلال اجتماع لجنة التعاون الدولي بالبرلمان الأفريقي بالقاهرة إلى إدانة وتسمية من يقفون وراء التوترات في ليبيا.

واستطرد قائلا «يجب أن نعرف من نخاطب عندما نتحدث عن ليبيا، هناك دول أفريقية وأخرى غير أفريقية تتدخل في ليبيا لذلك تجب تسميتها».

تسمية الدول المتورطة

وأحال تسمية هذه الدول إلى القمة الأفريقية القادمة، مشيرا إلى ما حدث في أنجولا عندما اتفق الأفارقة على تسمية وإدانة المتورطين في أنجولا، مما وضع حدا للحرب.

وحمَّل كامبودزي «الذين يرفضون في أفريقيا على مستوى الأمن والسلم تسمية هذه الدول، مسؤولية التسبب في استدامة الأزمات» مبديا تأسفه لعدم تصديق كل الدول الأفريقية على القرارات التي تم اتخاذها على مستوى إدارة الأمن والسلم بمفوضية الاتحاد الأفريقي.

وتأتي الضغوط الأفريقية في سبيل حل الأزمة، في سياق بروز خلافات بين أعضاء اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا التي، أمام تعثر جهودها، اكتفت باقتراح إرسال مبعوث خاص مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا.

ويأتي الانقسام على الرغم من تزايد شكاوى القادة الأفارقة هذا الأسبوع من طول أمد الحرب في طرابلس.

وتأسف الرئيس الغيني ألفا كوندي، في تصريحات له، الإثنين، من عدم استماع قادة العالم لتحذيراتهم لدى تدخلهم في ليبيا العام 2011، قائلا «اليوم نحن نعيش الكارثة، فلا توجد حكومة مركزية في ليبيا، وترسانة الأسلحة الضخمة التي كانت بحوزة القذافي سقطت في أيدي الإرهابيين»، وهذا ما جعل جميع بلدانهم تحت التهديد والخطر الإرهابي في مالي وبوركينافاسو والنيجر، إلى نيجيريا وتشاد. مضيفا أن ليبيا تحولت اليوم إلى صومال جديد.

ويتفق معه الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، الذي اعتبر أن جنوب ليبيا أصبح سوقا مفتوحة لكل أشكال الجريمة العابرة الحدود داعيا إلى توسيع التعاون بين جميع دول المنطقة، مبديا تفهم باماكو التحدي الذي تواجهه دولة ليبيا الآن، والذي تواجهه بلدان الساحل.

واعترف كيتا بضعف أمني لدول تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو بشكل خاص خلال السنوات الماضية، قبل أن يستدرك بأن ذلك كان سببا في اتفاقهم على تجميع قدراتهم الدفاعية فيما أطلقوا عليه اسم قوات الساحل الخمس المشتركة.

واستعجل رئيس نيجيريا، محمد بوخاري، الاستعادة المبكرة للسلام والاستقرار في ليبيا لما سيقدمه ذلك من مساهمة كبيرة لإنعاش التنمية الشاملة في أفريقيا، وهي تصريحات جاءت عشية إعلانه القضاء على «بوكو حرام» وتحذيره من متطرفين قادمين من ليبيا.

وجاءت كلمة رئيس نيجيريا في بيان من مستشاره الخاص، فيمي أديسينا، نقله خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير ليبيا، أياد مصباح فرج العطاري، في أبوجا.

وقال بوخاري للدبلوماسي إن السلام في ليبيا، كعضو قوي في منظمة البلدان المصدرة النفط، سيساعد أيضا في استقرار صناعة النفط. داعيا جميع أطراف النزاع وغيرهم من أصحاب النوايا الحسنة إلى مزيد من الالتزام بمسار المفاوضات.

النيجر حجر الزاوية

في المقابل اختزل رئيس النيجر محمد ايسوفو «مصدر جميع النزاعات» في بلدان الساحل الأفريقي في «الأزمة الليبية».

وأبرز ايسوفو، في رسالة في ذكرى استقلال النيجر المصادف لـ3 أغسطس 1960، تربص عدة تهديدات ببلاده من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في بحيرة تشاد، ومنظمات إرهابية شمال غرب النيجر، مضيفا أن «انعدام الأمن مرتبط بالاتجار في كل شيء من وإلى ليبيا وتقف وراءه منظمات إجرامية تنشط عبر هذا المحور».

وعلى خلفية حصول النيجر على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي مطلع 2020، قال ايسوفو إنه «سيطالب بإيلاء اهتمام خاص لحل الأزمة الليبية، التي اعتبرها مصدر جميع النزاعات في بلدان الساحل إلى بحيرة تشاد».

ومعلوم أن النيجر مصنف كثالث بلد في العالم من حيث مستوى التهديد الإرهابي، ولموقعه الاستراتيجي على مقربة من ليبيا، يبقى محل اهتمام غربي حيث تتواجد عدة قواعد عسكرية لفرنسا وأميركا وألمانيا، التي ترتبط ليس فقط بمراقبة الأوضاع عن كثب في ليبيا بل أيضا بضمان ممرات جوية سرية إليها وإمكانية نقل قوات خاصة إلى هناك.

وفي شهر أبريل الماضي أجريت مناورات عسكرية مشتركة بين أفريقيا والولايات المتحدة ودول غربية في النيجر، شارك فيها ممثلون عن أكثر من 20 دولة.

ولا يمكن فصل شكاوى بلدان جنوب الصحراء الكبرى المتاخمة لليبيا عن مسألة إنشاء القوات الأفريقية لدول الساحل الخمس (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا)، إذ تتذرع بالأزمة الليبية للحصول على دعم دولي لنشاطاتها للسيطرة على الحدود بعد فشل حملة «برخان» الفرنسية بدعوى مكافحة المسلحين التي تضم بصفوفها نحو 4500 جندي في خمس دول في منطقة الساحل.