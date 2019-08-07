مؤسسة النفط تناقش مشاريع الاستكشاف لعامي 2019 و2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 02:02 مساء
اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الخليج العربي، 7 أغسطس 2019، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط الاجتماع الفني الدوري لشركة الخليج العربي للنفط، الأحد الماضي، الموافق 4 أغسطس 2019، لمناقشة مشاريع الاستكشاف لعامي 2019 و2020. 

واستعرض عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات بالشركة، فضل الله احتيته، نشاط إدارة الاستكشاف لعام 2019، بالقاعة الرئيسية بشركة الخليج، بحضور مديري الإدارات والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط، وفق بيان للمؤسسة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

ورحب احتيته بمدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، بشير قريعة، والفريق المرافق له، مثمنًا مجهودات الطاقم الفني بالمؤسسة الوطنية للنفط على التعاون التام مع نظرائهم بشركة الخليج. كما أثنى على جهود الطاقم الفني والإداري بإدارتي الجيولوجيا والجيوفيزيا بشركة الخليج.

ويهدف الاجتماع الفني السنوي الذي استمر على مدى يومين إلى تقييم البرامج الاستكشافية للشركة لعام 2019، بالإضافة إلى مناقشة البرامج المستهدفة لسنة 2020.

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وفي 8 مايو الجاري، افتتحت المؤسسة الوطنية للنفط، أول مقر دولي لها في مدينة هيوستن الأميركية، وهو مكتب مكلف بالإشراف على حملة شراء بقيمة 60 مليار دولار، للنهوض بقطاع النفط والغاز الليبي وتطويره، ورفع القدرة الإنتاجية إلى 2.1 مليون برميل من النفط يوميًّا بحلول العام 2023.

كما بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس شركة هاليبرتون، جيف ميلير، الجدول الزمني لاستئناف الشركة الأميركية لأنشطتها في الحقول البرية والبحرية الليبية، وذلك على هامش زيارته لمدينة هيوستن الأميركية.

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