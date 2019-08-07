انقطاع الاتصالات في بني وليد

شبكة الهاتف المحمول، (الإنترنت: تعبيرية)

قال مصدر فني في شركة هاتف ليبيا فرع بني وليد، إن خدمة الاتصالات انقطعت عن المدينة بعد توقف التغذية الكهربائية، اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن شبكة ليبيانا للهاتف المحمول، ومنظومات الاتصالات الرئيسية ومنظومة المصارف وشبكات الإنترنت بالشركات الخاصة، كلها توقفت عن العمل.

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ولفت المصدر إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة الرئيسية في مدينة الخمس، ويجري العمل من قبل مهندسي وفنيي الشركة لتشغيلها مرة أخرى.

يذكر أن بني وليد تعاني من انقطاعات متكررة لخدمة الاتصالات، كان آخرها التي استمرت حتى أمس، ولمدة 6 أيام، مما أدى إلى تعطيل العديد من الخدمات في المدينة.