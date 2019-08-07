المجلس الرئاسي يحذر من مدعي تمثيل «الوطنية للشباب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 01:22 مساء

نفى المستشار القانوني لرئيس المجلس الرئاسي، عادل شتيوي، اليوم الأربعاء، وجود «أهلية قانونية» لكل من يدعي تمثيل الرابطة الوطنية لشباب ليبيا، مؤكدا أن الرابطة حتى الآن لا يوجد لها رئيس.

وأضاف المستشار القانوني أن تعليمات رئيس المجلس الرئاسي منذ سنة تقريبا، هي وقف التعامل مع كل من يدعي تمثيله للرابطة الوطنية للشباب، موضحًا أن كل الصفات معلقة حتى قيام مؤسسات الدولة على النحو المطلوب، بما فيها مجلس النواب، بحسب بيان على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق.

وأكد شتيوي، على وجوب لفت عناية المؤسسات الرسمية في الدولة، بتوخي الحذر في التعامل مع أي صفة تزعم تمثيلها لأي من مؤسسات الدولة.

ونفى المستشار القانوني، أي تواصل مع المهندس عماد الحاراتي، باعتبار أن صفته غير قائمة في تمثيل الرابطة، بناء على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي.

وفي 5 أغسطس أعلنت الصفحة الرسمية للرابطة الوطنية على «فيسبوك» عقد اجتماع بمقر المجلس الرئاسي بين أعضاء من الرابطة مع عادل شتيوي، مدير الإدارة القانونية بالمجلس الرئاسي، لمناقشة مقترح بإنشاء مكتب داخل المجلس تكون تبعيته للسيد الرئيس يسمي مكتب التواصل بالشباب، وهو مسؤول بالكامل عن توصيل صوت الشباب داخل المجلس كما له الحق في ترشيح الشباب في تولي مناصب القيادة داخل مؤسسات الدولة من وزراء ووكلاء ومدراء إدارات وأقسام. 

وتعرف الرابطة الوطنية لدعم الشباب نفسها، بحسب موقفها الرسمي على شبكة الإنترنت، باعتبارها مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تتبع مباشرة مجلس النواب وهو الجسم الشرعي الوحيد الذي ينطوي تحته كافة النقابات والاتحادات والمنظمات والروابط والمؤسسات الشبابية ويحق لكافة الشباب الليبي دون تمييز رجالا ونساء، الانتساب للرابطة من خلال فروعها ومكاتبها في كل أرجاء الوطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب سنها قانونًا يهدد ترشحه للرئاسة مجددا
دولى
رسميًا.. واين روني لاعبًا ومدربًا لنادي ديربي كاونتي الإنجليزي
رياضة عالمية
مجلس الأمن يعلن دعمه «هدنة عيد» في ليبيا ويجدد الدعوة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المسماري يتهم حسن موسى بالهجوم على مرزق لـ«التشويش» على تقدمات الجيش في طرابلس»
ليبيا
«فرانس برس»: مقتل 42 مدنيًا جراء قصف جوي على مرزق
ليبيا
مطار معيتيقة بين نيران القذائف والتصعيد السياسي
ليبيا
وزير «داخلية الموقتة» يعلن آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء النائب سهام سرقيوة
ليبيا
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
جريدة «الوسط»: قصف على الجفرة ومصراتة.. وسلامة «يقصف» داخل مجلس الأمن
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فائدة غير متوقعة للإنجاب في عمر متأخر