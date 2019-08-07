المجلس الرئاسي يحذر من مدعي تمثيل «الوطنية للشباب»

نفى المستشار القانوني لرئيس المجلس الرئاسي، عادل شتيوي، اليوم الأربعاء، وجود «أهلية قانونية» لكل من يدعي تمثيل الرابطة الوطنية لشباب ليبيا، مؤكدا أن الرابطة حتى الآن لا يوجد لها رئيس.

وأضاف المستشار القانوني أن تعليمات رئيس المجلس الرئاسي منذ سنة تقريبا، هي وقف التعامل مع كل من يدعي تمثيله للرابطة الوطنية للشباب، موضحًا أن كل الصفات معلقة حتى قيام مؤسسات الدولة على النحو المطلوب، بما فيها مجلس النواب، بحسب بيان على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق.

وأكد شتيوي، على وجوب لفت عناية المؤسسات الرسمية في الدولة، بتوخي الحذر في التعامل مع أي صفة تزعم تمثيلها لأي من مؤسسات الدولة.

ونفى المستشار القانوني، أي تواصل مع المهندس عماد الحاراتي، باعتبار أن صفته غير قائمة في تمثيل الرابطة، بناء على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي.

وفي 5 أغسطس أعلنت الصفحة الرسمية للرابطة الوطنية على «فيسبوك» عقد اجتماع بمقر المجلس الرئاسي بين أعضاء من الرابطة مع عادل شتيوي، مدير الإدارة القانونية بالمجلس الرئاسي، لمناقشة مقترح بإنشاء مكتب داخل المجلس تكون تبعيته للسيد الرئيس يسمي مكتب التواصل بالشباب، وهو مسؤول بالكامل عن توصيل صوت الشباب داخل المجلس كما له الحق في ترشيح الشباب في تولي مناصب القيادة داخل مؤسسات الدولة من وزراء ووكلاء ومدراء إدارات وأقسام.

وتعرف الرابطة الوطنية لدعم الشباب نفسها، بحسب موقفها الرسمي على شبكة الإنترنت، باعتبارها مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تتبع مباشرة مجلس النواب وهو الجسم الشرعي الوحيد الذي ينطوي تحته كافة النقابات والاتحادات والمنظمات والروابط والمؤسسات الشبابية ويحق لكافة الشباب الليبي دون تمييز رجالا ونساء، الانتساب للرابطة من خلال فروعها ومكاتبها في كل أرجاء الوطن.