التمديد لشكشك في رئاسة ديوان المحاسبة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 12:44 مساء
لقاء بين الصادق الكحيلي، ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، (الإنترنت: أرشيفية)

قرر النواب المجتمعون في طرابلس، برئاسة الصادق الكحيلي، اليوم الأربعاء، استمرار تكليف خالد شكشك برئاسة ديوان المحاسبة في العاصمة، إلى حين صدور قرار التسمية في نفس الشأن، وفق بيان.

اقرأ أيضا: ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع الأمم المتحدة بشأن الرقابة المالية

وفي نهاية يوليو الماضي، التقى الكحيلي، شكشك، وطلب منه تقديم تقارير دورية بشأن المشكلات التي تواجه عدة قطاعات خاصة الكهرباء، بما يسهم في زيادة التعاون لأجل حلها، كما اطلع على نتائج مشاركة ديوان المحاسبة في فعاليات اجتماع الأجهزة العليا للرقابة المالية حول مدى جاهزية الحكومات بالدول المشاركة للعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وآليات الرقابة عليها، والذي استضافه مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب سنها قانونًا يهدد ترشحه للرئاسة مجددا
دولى
رسميًا.. واين روني لاعبًا ومدربًا لنادي ديربي كاونتي الإنجليزي
رياضة عالمية
مجلس الأمن يعلن دعمه «هدنة عيد» في ليبيا ويجدد الدعوة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المسماري يتهم حسن موسى بالهجوم على مرزق لـ«التشويش» على تقدمات الجيش في طرابلس»
ليبيا
«فرانس برس»: مقتل 42 مدنيًا جراء قصف جوي على مرزق
ليبيا
مطار معيتيقة بين نيران القذائف والتصعيد السياسي
ليبيا
وزير «داخلية الموقتة» يعلن آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء النائب سهام سرقيوة
ليبيا
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
جريدة «الوسط»: قصف على الجفرة ومصراتة.. وسلامة «يقصف» داخل مجلس الأمن
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فائدة غير متوقعة للإنجاب في عمر متأخر