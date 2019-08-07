التمديد لشكشك في رئاسة ديوان المحاسبة بطرابلس

لقاء بين الصادق الكحيلي، ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، (الإنترنت: أرشيفية)

قرر النواب المجتمعون في طرابلس، برئاسة الصادق الكحيلي، اليوم الأربعاء، استمرار تكليف خالد شكشك برئاسة ديوان المحاسبة في العاصمة، إلى حين صدور قرار التسمية في نفس الشأن، وفق بيان.

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وفي نهاية يوليو الماضي، التقى الكحيلي، شكشك، وطلب منه تقديم تقارير دورية بشأن المشكلات التي تواجه عدة قطاعات خاصة الكهرباء، بما يسهم في زيادة التعاون لأجل حلها، كما اطلع على نتائج مشاركة ديوان المحاسبة في فعاليات اجتماع الأجهزة العليا للرقابة المالية حول مدى جاهزية الحكومات بالدول المشاركة للعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وآليات الرقابة عليها، والذي استضافه مقر الأمم المتحدة في نيويورك.