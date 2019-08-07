«بلدي مصراتة» يعلن مواعيد الكشف على الأضاحي ونقاط تجميع الجلود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 12:35 مساء
إحدى اجتماعات المجلس البلدي بمصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أنهى المجلس البلدي مصراتة استعداداته لعيد الأضحى، من خلال تنفيذ برنامج الكشف على الأضاحي، كما أعلن نقاط تجميع جلود الأضاحي، بحسب بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وقال مكتب الإصحاح البيئي بالمجلس، اليوم الأربعاء، إن مختصين تابعين له سينفذون برنامج الكشف على الأضاحي العيد، في مقر السلخانة القديم بمنطقة المنقوش، بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 6 مساء، أول وثاني أيام العيد.

من جانبها، حددت الشركة العامة لخدمات النظافة بالبلدية، نقاط تجميع جلود الأضاحي في اليوم الأول والثاني من العيد، مهيبة بالمواطنين التعاون معها ونقل الجلود للأماكن المحددة، مشيرة إلى وجود 10 مراكز خدمات لتجميع جلود الأضحية في طمينة وقصر أحمد والرزوق والغيران ووسط المدينة وسيدي امبارك والمحجوب والدافنية وأبو روية والجزيرة.

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وكان المجلس البلدي بمصراتة قد بحث في 5 أغسطس 2019، مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتون، برنامج دعم الاستقرار في ليبيا، الذي يدار من قبل البرنامج بالشراكة مع وزارة التخطيط في حكومة الوفاق.

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