برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: عودة 1300 نازح إلى تاورغاء خلال عام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 12:16 مساء
زيارة جيراردو نوتو، لإحدى المنشآت في تاورغاء، 7 أغسطس 2019، (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، اليوم الأربعاء، عودة 1300 نازح إلى تاورغاء، بعد أكثر من عام من توقيع اتفاق لإنهاء معاناة نازحي المدينة، منوهًا إلى أن 400 عائلة نازحة تأتي إلى المدينة بصفة دورية في العطلات لإصلاح منازلها. 

وفي 4 يونيو 2018، أبرم المجلس المحلي تاورغاء وبلدية مصراتة، اتفاقًا، يتضمن 9 نقاط رئيسية، أبرزها عودة النازحين من تاورغاء منذ العام 2011 إلى مدينتهم.

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ووفق بيان البرنامج على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، زار ممثل البرنامج، جيراردو نوتو، مصراتة وتاورغاء، حيث التقى مسؤولين محليين هناك، وبحث معهم خطط الانتعاش والاستقرار والتنمية في المدينتين.

وأكد البرنامج، «إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات في المدينتين، وتنفيذ مشروعات الكهرباء، والطاقة الشمسية، والمياه، والصرف الصحي، بدعم من الشركاء الدوليين، وبالتنسيق مع حكومة الوفاق».

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وفي نهاية يوليو الماضي، عقدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بين تاورغاء ومصراتة، اجتماعًا؛ لبحث بنود الاتفاق الخاصة بعمليات البحث عن المفقودين والتعويضات وتهيئة الخدمات في تاورغاء.

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