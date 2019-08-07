الانتهاء من 15% من مشروع إنشاء مبنى مجمع المحاكم في إجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 11:09 صباحا
أعمال الإنشاءات بمجمع المحاكم في إجدابيا، 7 أغسطس 2019، (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)

أعلنت إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، الانتهاء من 15%  من مشروع إنشاء مبنى مجمع المحاكم والنيابات بمدينة إجدابيا.

وقال بيان للوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للمبنى، ولازالت الأعمال جارية لإكمال مراحل المشروع خلال المدة المحددة وفق بنود العقد المبرم رقم 46-2010.

وأضاف البيان أن هذا يأتي «سعيًا من وزارة العدل لتحديث البنية التحتية لقطاع العدل بما يوفر البيئة المناسبة لأعضاء وموظفي الهيئات القضائية والمتقاضين».

وتابعت الإدارة بأن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 18 شهرًا ومن المقرر تسليمه في 18 يناير 2021.

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