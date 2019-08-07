مجموعة مسلحة تقطع الكهرباء عن آبار المياه بمنظومة الحساونة

أحد مواقع النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

قال جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة إن مجموعة مسلحة أجبرت فنيي الشركة العامة للكهرباء في محطة تغذية الكهرباء النهر (1) الرئيسة على فصل التيار الكهربائي عن حقول آبار المياه بالمنظومة، أمس الثلاثاء، مما سيترتب عنه استمرار انقطاع المياه عن المدن المستهلكة.

وأشار الجهاز إلى أن تلك الواقعة جاءت بالتزامن مع إعادة التيار لمنطقة حقول الآبار، والتجهيز لشحن محطة (2) وباقي المحطات الفرعية، وبدء إعادة التشغيل والضخ بعد انقطاع الكهرباء يوم الإثنين الماضي عن منطقة حقول الآبار بالكامل، وفق بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وطالبت المجموعة المسلحة بإعادة التيار إلى مدن الجنوب، و«التنفيذ العادل لبرنامج طرح الأحمال الكهربائية»، بحسب الجهاز. يذكر أن جميع آبار ومحطات الضخ في المنظومة توقفت يوم الجمعة الماضي، نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل عام، «ما ترتب عليه انخفاض في المياه»، وفي حينه، أعلنت شركة الكهرباء انقطاع التيار بشكل كامل عن المنطقتين الغربية والجنوبية.