«الدعم المركزي» بتاجوراء تقدم عرضًا على مهارات المداهمات والتأمين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 09:52 صباحا
جانب من عرض قوات الدعم المركزي بتاجوراء، 7أغسطس 2019، (صفحة داخلية الوفاق على فيسبوك)

قدم فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بتاجوراء، الإثنين الماضي، عرضًا عسكريًا لفرقة العمليات الخاصة، على مهارات الاقتحام والمداهمات وعمليات تأمين الشخصيات وفنون القتال والدفاع عن النفس والتدريب على عمليات مكافحة الجريمة المنظمة.

وقال بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن فرقة التحري قدمت استعراضًا للمهارات الخاصة بفرق كلاب الأثر المدربة على اكتشاف المفخخات والمواد الممنوعة، وكيفية الالتزام بالضبط والربط ورفع أقصي درجات الاستعداد والتأهب الأمني واليقظة والانتباه.

وأضاف البيان الذي نُشر على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذا العرض يأتي في إطار «استعراض إمكانيات وزارة الداخلية واستعداداتها وتجهيزاتها الأمنية».

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يشار إلى أنه في 18 يونيو الماضي شهد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، حفل استعراض أمني لقوات الدعم المركزي احتفالًا بتخريج دفعات جديدة.

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