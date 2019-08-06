القبض على شخصين من سرت يشتبه في انتمائهما لـ«داعش»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 10:05 مساء
عناصر قوة مكافحة الإرهاب أثناء القبض على أحد المطلوبين في سرت. (صفحة القوة على فيسبوك)

تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في سرت، من إلقاء القبض على شخصين يشتبه في انتمائهما لتنظيم «داعش»، أحدهما يدعى إسماعيل عمران والثاني يدعى حاتم إسماعيل ثرية، على ما أفادت مصادر محلية «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر من المدينة لـ«بوابة الوسط» إن الأول أُلقي القبض عليه بالمسجد المجاور لمحل إقامته، والثاني أُلقي القبض عليه أثناء وجوده بمنزل أسرته بمنطقة السواوة.

وأكدت المصادر أن عملية القبض على إسماعيل عمران وحاتم إسماعيل ثرية «تمت بعد إذن النائب العام» كونهما «من المطلوبين للتحقيق»، مشيرة إلى أنهما نُقلا إلى مدينة مصراتة للتحقيق معهما.

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