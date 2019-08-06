إنقاذ 122 مهاجرًا في عمليات مختلفة خلال ثلاثة أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 07:26 مساء
مهاجرين جرى انقاذهم في عرض البحري. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)

أعلنت القوات البحرية، الثلاثاء، إنقاذ 122 مهاجرًا غير شرعي في عمليات مختلفة على مدى ثلاثة أيام، شمال غرب العاصمة طرابلس، وفق ما نشره مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح مكتب الإعلام أن عمليات الإنقاذ قام بها الزورق «فزان» التابع للتشكيل الأول لجهاز حرس السواحل في طرابلس خلال أيام السبت، والأحد، والإثنين، كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية وعلى مسافات متباينة.

وأضاف أن عملية الإنقاذ الأولى جرت يوم السبت 3 أغسطس الجاري وجرى خلالها «إنقاذ 10 مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 50 ميلًا شمال شرق فروة»، موضحًا أن المهاجرين بينهم 8 من المغرب وواحد بنغالي وواحد من الفلبين.

وأكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية أن المهاجرين أعيدوا بعد إنقاذهم إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث نقطة الإنزال التابعة لجهاز حرس السواحل..

وقال مكتب الإعلام إن عملية الإنقاذ الثانية كانت يوم الأحد 4 أغسطس حيث جرى «إنقاذ 84 مهاجرًا من بينهم امرأتان وطفل واحد، كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد حوالي 70 ميلًا شمال غرب طرابلس» وهم من جنسيات مختلفة وأعيدوا إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث نقطة الإنزال التابعة لجهاز حرس السواحل.

وأشار إلى أن عملية الإنقاذ الثالثة كانت أمس الاثنين 5 أغسطس حيث جرى «إنقاذ 28 مهاجرًا كانوا على متن قارب خشبي على بعد حوالي 74 ميلًا شمال غرب طرابلس» من بينهم 26 سودانيًا ومصريان، أعيدوا إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث نقطة الإنزال لحرس السواحل.

وأكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية تسليم المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى إنقاذهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية اللازمة لهم.

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