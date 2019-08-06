انقطاع اتصالات «المدار» يربك عمل المصارف والجهات الحكومية ببني وليد

أحد أبراج الاتصالات. (أرشيفية: الإنترنت)

أدى استمرار انقطاع خدمات الاتصالات لشركة «المدار الجديد» في بني وليد منذ الأربعاء الماضي إلى إرباك عمل المصارف والجهات الحكومية في البلدية ما ترتب عليه تردي بعض الخدمات العامة داخل المدينة.

وأرجع مهندس بشركة «هاتف ليبيا» في بني وليد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، سبب توقف الخدمة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة الذي يستمر لأكثر من 8 ساعات يوميًا.

وذكر المصدر أن الشركة تعمل في ظروف صعبة، نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد، وما نتج عنها من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي ونقص الوقود الذي يشغل المولدات التابعة لشركة «هاتف ليبيا».

يشار إلى أن مدينة بني وليد وباقي مدن المنطقة الغربية، تشهد انقطاعًا في الكهرباء وتذبذبًا في خدمات الاتصالات، منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في مناطق جنوب مدينة طرابلس منذ أبريل الماضي.