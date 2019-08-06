«الرئاسي» يقرر صرف 3 آلاف دينار مكافأة لأفراد عملية «بركان الغضب»

رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القائد الأعلى للجيش الليبي، فائز السراج قراره رقم 67 لسنة 2019، الذي قرر بموجبه صرف مكافأة مالية قدرها 3 آلاف دينار «لكل فرد من أفراد الجيش الليبي وأفراد القوة المساندة له من الذين لبوا نداء الواجب للدفاع عن العاصمة ضمن عملية بركان الغضب»، وفق نص المادة الأولى من القرار.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، على أن «تتولى وزارة الدفاع صرف المكافأة المالية المحددة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار وفقًا لكشوفات الأسماء، مبينًا بها الاسم كاملًا والرقم الوطني بعد اعتمادها من آمر غرفة العمليات المشتركة الغربية لإحالتها لوزارة الدفاع»، وذلك «لمناسبة عيد الأضحى».