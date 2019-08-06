«بلدي سرت» يناقش مع «الأمم المتحدة الإنمائي» تنفيذ مشروعات في التعليم والصحة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 02:56 مساء
مقر بلدية سرت، (الإنترنت: أرشيفية)

عقد المجلس البلدي سرت اجتماعا مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة جيراردو نوتو، لتقييم المشاريع التي نفذت سابقا، والمشاريع المستقبلية، إضافة إلى بعض البرامج في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.

وبحث الاجتماع، احتياجات شركات خدمات النظافة العامة والمياة والصرف الصحي، ومستشفى بن سينا النعليمي، ضمن برنامج دعم الاستقرار في ليبيا.

وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية، محمد الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اللقاء دار حول برنامج دعم الاستقرار في ليبيا، الذي تشترك في تمويله بعض الدول الأعضاء، بما فيهم ليبيا، بالشراكة مع وزارة التخطيط بحكومة الوفاق، والمساهمة في تنفيذ بعض البرامج في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، من صيانات وتوفير بعض الاحتياجات.

وناقش الاجتماع معايير وضع الأولويات الجديدة لخطة العام «2019 - 2020»، ودعم المرأة وقطاعي الصرف الصحي والمياه والنظافة والصحة والتعليم يمشروعات جديدة.

وتقدر قيمة المشروعات التي ينفذها البرنامج في سرت بـ7 ملايين يورو، صرف منها خلال عامين 3 ملايين ونصف المليون، حسب مصدر، كما تشمل المشروعات الجديدة، مركز غسيل للكلى، وتوفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة للمعاقين وتكوين مركز لتدريب المرأة بسرت.

واتفق المجتمعون على جملة من المجالات والمشروعات التي ستقدم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاعتمادها والشروع في تنفيذها.

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