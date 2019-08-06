«الحكم المحلي» بحكومة الوفاق تطلق برنامجا لتنمية غات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 02:30 مساء
اجتماع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق لبحث احتياجات غات، 6 أغسطس 2019، (الحكم المحلي)

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إطلاق برنامج لتنمية غات بعد الفيضانات التي شهدتها المدينة، تحت عنوان «غات نحو التعافي والتنمية».

وعقد اجتماع في الوزارة بحضور ممثلين عن عدة جهات، حيث قدمت عروض مرئية من قبل الخبراء لآثار الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمدينة، والخطط المقترحة لتفادي تكرار الكارثة البيئية التي مرت بها، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واتفق في نهاية الاجتماع على تشكيل فرق عمل من القطاعات المختلفة بمشاركة الخبراء والمختصين ومنظمات المجتمع المدني للانطلاق في البرنامج تحت إشراف الوزارة.

كانت مدينة غات شهدت سيولا قوية في 3 يونيو الماضي، إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمدينة؛ ونزوح نحو 2500 شخص من أهالي المدينة، التي تلقت مساعدات من منظمات دولية وجمعيات أهلية، إضافة إلى إعانات من البلديات المجاورة، كما تلقت قوافل إغاثية من حكومتي الوفاق والموقتة.

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