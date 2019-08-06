«الرئاسي» يخصص 40 مليون دينار لـ«دفاع الوفاق»

قرر المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، تخصيص 40 مليون دينار لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

وأشار القرار إلى خصم المبلغ من بند المتفرقات، المقررة في الترتيبات المالية بالميزانية، وفق صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».