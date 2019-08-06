شركة الكهرباء تعلن تشغيل الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري

محطة كهرباء، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تشغيل الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري الغازية، منوهة بأنه جاري العمل على إدخال الوحدة الثالثة ولأول مرة على الشبكة.

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يذكر أن مدير محطة كهرباء أوباري الغازية، المهندس رضوان خليل، كشف في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط»، أن الوحدة الثالثة بالمحطة ستبدأ العمل قبل عيد الأضحى، مؤكدا أن العمل يسير بشكل منتظم في المحطة، منذ تشغيلها في 13 يوليو الجاري، ونوه بأن التوربينات الأربعة في الوحدة الرابعة تنتج 640 ميغاوات يوميا.