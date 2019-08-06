إصابة 3 مواطنين برصاص عشوائي في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 12:46 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، (بوابة الوسط: تعبيرية)

تعرض ثلاثة مواطنين لإصابات بأعيرة عشوائية، في مناطق مختلفة بمدينة بنغازي، أمس الإثنين.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن «علي بوزيد (53 عامًا)، وعادل موسى (70 عامًا) أصيبا أثناء تواجدهما قرب صالة الجواهر بطريق النهر». 

وأوضحت، أن الجريح الثالث، رمزي الفيتوري (34 عامًا)، أصيب بشظية تحت الأذن مباشرة خلال حضوره مناسبة اجتماعية بمنطقة الصابري، وكان هناك إطلاق أعيرة نارية، مضيفة أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة وتلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمه بالمستشفى. 

وتعاني بنغازي، مثل مدن ليبية كثيرة، من فوضى انتشار السلاح، التي أدت إلى سقوط مئات الضحايا بين قتلى وجرحى نتيجة الخلافات، أو حتى بالخطأ، إضافة إلى تعرض الممتلكات العامة والخاصة إلى أضرار.

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