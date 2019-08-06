رئيس ديوان «النواب» يشارك في اجتماعات برلمانات أفريقيا بشأن اللاجئين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 11:20 صباحا
رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله المصري خلال مشاركته في اجتماعات برلمانات أفريقيا، 5 أغسطس 2019، (مجلس النواب)

شارك رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله المصري، في اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية في عاصمة جنوب أفريقيا، جوهانسبرج، والتي تعلقت باللاجئين والعائدين والنازحين داخليا في القارة.

وانعقدت تلك الاجتماعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية أمس الإثنين، حيث ناقشت إيجاد حلول مستدامة للنزوح القسري وتقديم قرارات وتوصيات البرلمان الافريقي حولها، وفق بيان مجلس النواب على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.

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كما استعرضت تقرير الأنشطة السابقة لجمعية الأمناء العامين، وانتخاب وتنصيب اللجنة التنفيذية الجديدة للجمعية، إضافة إلى مناقشة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية في هذا الخصوص.

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