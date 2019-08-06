رويترز: طيران القيادة العامة يقصف الكلية الجوية في مصراتة

نقلت وكالة رويترز، في خبر عاجل عن عن مصدر عسكري وأحد السكان أن قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، قصفت الكلية الجوية في مدينة مصراتة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، في وقت سابق من أمس الإثنين، أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة استهدف «حظيرة للطائرات المسيرة في الكلية الجوية بمصراتة»، وتمكن من «تدمير الصواريخ والذخيرة» الموجودة في الموقع المستهدف.

المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، «إن خطة القيادة لم تكن تستهدف مدينة مصراتة، إلا أن تدخلها في المعركة سبب في اختيار بعض الأهداف داخل المدينة وتم استهدافها».

كما أكد المسماري في حديثه أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة يستهدف «إرهابيين لديهم سجل جنائي محلي ودولي»، منوها إلى «أن أي منطقة تشكل تهديدا للقوات المسلحة ستنضم بشكل مباشر إلى مسرح العمليات في الحرب الشاملة على الإرهاب».