وزير الصحة يبحث مع السفير الإيطالي تفعيل الملفات الصحية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 01:41 صباحا
وزير الصحة بحكومة الوفاق، أحميد بن عمر، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو, 5 يونيو 2019 (وزارة الصحة))

بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق، أحميد بن عمر، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، سبل تفعيل الشراكة الإيطالية المتعلّقة بالملفات الصحية، التي ترفع من مستوى الخدمات بالقطاع الصحي في ليبيا وتطور عمل الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وأكد بن عمر، في بيان للوزارة، أن شراكة إيطاليا فعّالة بمساهمتها بطرح الأفكار والمشاريع التي تساعد في النهوض بالقطاع الصحي، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطن لما تحظى به روما من تقدم بالمجال الطبي والخدمي.

وأوضح «بوتشينو» أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بفتح المجال التدريبي للكوادر الطبية ودعم القطاع الصحي، مشيرا إلى جسر التضامن الذي أطلقته إيطاليا لدعم الصحة بليبيا.

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