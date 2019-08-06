ضبط ثلاثة متهمين بالاتجار في الأقراص المخدرة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 01:11 صباحا
القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بالاتجار في الأقراص المخدرة ببنغازي, 5 أغسطس 2019 (مديرية أمن بنغازي)

تمكن قسم التحريات العامة في بنغازي، من القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بالاتجار في الأقراص المخدرة، وفق بيان لمديرية أمن بنغازي.

وأوضحت المديرية أنها تلقت معلومات من أحد المصادر السرية بوجود أشخاص يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة السلماني على متن مركبة آلية نوع «بي إم دبليو» زرقاء، مضيفة أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى المكان وتم ضبط م ع م، وع ع ح، ون م ع ليبيي الجنسية.

وتابعت المديرية أنه «بتفتيش المركبة احترازيآ عثر على 10علب ترامدول مخدر»، ليتم الانتقال إلى قسم التحريات العامة وعند الاستدلال مع المضبوطين اعترف المتهم الثالث بحيازته للحبوب والاتجار فيها، حيث تم استكمال باقي المحضر داخل القسم والذي أحيل إلى النيابة العامة.

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