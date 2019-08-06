وصول أول دفعة مالية من الحكومة الموقتة إلى بلدية طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 01:07 صباحا
المؤتمر الصحفي للمجلس التسييري لبلدية طبرق، 5 أغسطس 2019، (صفحة المجلس على فيسبوك)

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، وصول 250 ألف دينار لحساب بلدية طبرق، من الحكومة الموقتة، وهي القيمة الأولى التي وصلت منذ بدء المجلس العمل في يناير 2019، وتهدف لتنظيم العمل الإداري بديوان البلدية ومتابعة كافة القطاعات لتكون تحت مظلة المجلس التسييري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء الإثنين، بمقر المجلس بطبرق، لمناقشة خطوات المجلس المرحلة المقبل، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بو الخطابية.

وقال بو الخطابية، في بيان للمجلس، إن لجنة الإزالة تواصل عملية الإزالة الخاصة بالصفيح والزنك، «عقب عيد الأضحى سنشرع في إزالة المباني الأسمنتية المخالفة»، لافتا إلى إغلاق عدد من المستودعات الخاصة ببيع الغاز المسال (غاز الطهي) وحرمان أصحابها من الغاز بالتنسيق مع مدير مستودع الغاز بطبرق.

وعلى المستوى التعليمي، أكد البيان أن جامعة طبرق سوف تستأنف العمل قريبا جدا، لافتا إلى أن تفاصيل بدء العمل ستكون نهاية الأسبوع الجاري.

يذكر أن استقالة بو الخطابية سابقا جاءت بسبب حملة الإزالة التي كان المجلس أطلقها، فضلا عن مشكلة جامعة طبرق المغلقة منذ أكثر من شهر بسبب مشاكل قبلية، بجانب عدم تعاون الحكومة الموقتة في صرف ميزانية لبلدية طبرق منذ ستة أشهر، بحسب الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس في يونيو الماضي.

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وأكد رئيس المجلس أنه مع نهاية عام 2019 م ستكون مشاريع المجلس على أرض الواقع، ومنها طريق أمريرة وباب درنة، بالإضافة لمدرسة مفترق سلامة ومشاريع أخرى، لافتا إلى إعادة ترتيب وهيكلة شركة المياه والصرف الصحي وتكليف مدير لها وتكليف أحد أعضاء المجلس بمتابعتها أول بأول، فضلا عن إنهاء كافة المشاكل المتعلقة بمحطتي طبرق الغازية لتوليد الكهرباء ومحطة المرصص البخارية.

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