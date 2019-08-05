مصارف بني وليد تشرع في توزيع السيولة النقدية المخصصة لعملائها

إنزال السيولة النقدية من الطائرة بعد وصولها غلى بني وليد. (الإنترنت)

شرعت عدد من المصارف العاملة في بني وليد، اليوم الاثنين، في توزيع السيولة النقدية المخصصة لعملائها، بعد وصول 40 مليون دينار من المصرف المركزي في طرابلس أمس الأحد.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم السعدي لـ«بوابة الوسط» أنه جرى تخصيص 22 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية داخل البلدية، و7 ملايين دينار خصصت للمصرف التجاري، و11 مليون دينار خصصت لمصرف سوف الجين الأهلي.

وذكر الساعدي أن توزيع السيولة النقدية على المواطنين يجري «حسب أرقام الحسابات»، لافتًا إلى أن «مصرف سوف الجين الأهلي وزع سيولة اليوم تقدر بـ 950 للحساب الواحد» مشيرًا إلى أن المجلس البلدي كلف لجنة بمتابعة آلية التوزيع على الحسابات.

يشار إلى أن مصارف مدينة بني وليد كانت تعاني نقصًا حادًا في السيولة النقدية، ما أثر سلبًا على الأوضاع المعيشية، وتردي الخدمات في المدينة، ولجوء عدد من المحال التجارية إلى التعامل بالصكوك المصدقة مع المواطنين لتخفيف العبء عنهم.