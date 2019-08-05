مصارف بني وليد تشرع في توزيع السيولة النقدية المخصصة لعملائها

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 05 أغسطس 2019, 07:27 مساء
إنزال السيولة النقدية من الطائرة بعد وصولها غلى بني وليد. (الإنترنت)

شرعت عدد من المصارف العاملة في بني وليد، اليوم الاثنين، في توزيع السيولة النقدية المخصصة لعملائها، بعد وصول 40 مليون دينار من المصرف المركزي في طرابلس أمس الأحد.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم السعدي لـ«بوابة الوسط» أنه جرى تخصيص 22 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية داخل البلدية، و7 ملايين دينار خصصت للمصرف التجاري، و11 مليون دينار خصصت لمصرف سوف الجين الأهلي.

وذكر الساعدي أن توزيع السيولة النقدية على المواطنين يجري «حسب أرقام الحسابات»، لافتًا إلى أن «مصرف سوف الجين الأهلي وزع سيولة اليوم تقدر بـ 950 للحساب الواحد» مشيرًا إلى أن المجلس البلدي كلف لجنة بمتابعة آلية التوزيع على الحسابات.

يشار إلى أن مصارف مدينة بني وليد كانت تعاني نقصًا حادًا في السيولة النقدية، ما أثر سلبًا على الأوضاع المعيشية، وتردي الخدمات في المدينة، ولجوء عدد من المحال التجارية إلى التعامل بالصكوك المصدقة مع المواطنين لتخفيف العبء عنهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الوسيط الأفريقي: مهمتي في السودان انتهت ومتفائل بنجاح التجربة
عربى
التوقيع رسمياً على وثيقة الإعلان الدستوري بالسودان ومصر والسعودية ترحبان
عربى
«دبابات الثلج».. سلاح روسي جديد للنهوض بالسياحة
منوعات
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
تونس والجزائر.. مخاض عسير يعرقل جهود حل الأزمة الليبية
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
من واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقّد الحل السياسي
ليبيا
في العدد 193: حرب الخطوط الخلفية ومأزق غسان سلامة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكواب البيتزا