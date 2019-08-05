عقيلة صالح يشارك في المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية بجوهانسبرغ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 04:59 مساء
من اليسار المستشار عقيلة صالح ورئيس دويان مجلس النواب عبدالله المصري. (الإنترنت)

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح عيسى يشارك في المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية الذي تستضيفه مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

ويعقد المؤتمر الأفريقي تحت شعار «ايجاد حلول مستدامة للهجرة القسرية من أجل تعجيل التكامل والتنمية في أفريقيا ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية» خلال الفترة من الخامس إلى العاشر من أغسطس الجاري.

ويرافق المستشار عقيلة صالح لحضور فعاليات المؤتمر رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الذي سسيشارك في اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية في هذا المؤتمر الذي سيناقش العديد من القضايا الأفريقية المتعلقة باللاجئين والعائدين والنازحين وإنهاء الحروب والتعاون بين الدول الأفريقية في شتى المجالات، وفق تصريح المريمي.

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