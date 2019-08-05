بلدية زوارة تنظم جلسة لدعم المرأة الليبية في الحياة السياسية

جلسة حوارية في بلدية زوارة لدعم المرأة الليبية، 4 أغسطس 2019، (بلدية زوارة)

نظمت عضو المجلس البلدي زوارة عن المرأة، زينة العاصي، جلسة حوارية بعنوان «المرأة الليبية بين الواقع والتحديات»، تهدف إلى دعم المرأة ورفع مساهمتها في المجتمع المدني والحياة السياسية والاقتصادية.

وقالت زينة، خلال كلمتها في افتتاح الجلسة، إن الفعالية تهدف أيضا إلى إبراز دور المرأة في صنع القرار، وتبادل الخبرات بين السيدات والنخب القيادية في البلدية والبلديات الأخرى، وتعزيز المكانة المركزية للمرأة عبر التركيز على حقوقها المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، وفق بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي الختام، طرحت تساؤلين وهما: «ما هي مكانة المرأة في الإعلام ودورها في خدمة قضايا المرأة والسلام؟، وما المعوقات والعراقيل التي تقف حائلا ضد إبداع المرأة في عملها في المجتمع الليبي؟».