ارتفاع طفيف للدولار في السوق الموازية

استقرت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي اليوم الإثنين.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي على نحو طفيف، بفارق قرش واحد، مسجلا 4.14 دينار، مقارنة بـ 4.13 دينار أمس. واستقر اليورو عند المستوى الذي سجله أمس بواقع 4.55 دينار، كما حافظ الجنيه الإسترليني على مستوى 4.94 دينار. وبقيت الليرة التركية عند مستوى 0.74 دينار، والدينار التونسي على 1.42 دينار في السوق الموازية.

ويأتي التحسن في سعر الدينار، في أعقاب ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي اليوم من عودة صرف منحة أرباب الأسر (500 دولار بالسعر الرسمي لكل فرد) بدءا من 20 أغسطس المقبل.