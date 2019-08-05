عودة الاتصالات تدريجيا إلى المنطقة الشرقية

برج اتصالات تابع لشركة المدار، (رويترز: أرشيفية)

أعلن المركز الإعلامي بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، أن الخدمة سترجع إلى المنطقة الشرقية تدريجيا.

وأكد المركز أنه من المهم استرجاع الخدمات في هذا الوقت لعمل المصارف بها ومنظومات الدفع الإلكتروني وغيرها من المؤسسات الأخرى، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

اقرأ أيضا: انقطاع الاتصالات بالمنطقة الشرقية وفرق الصيانة تتحرك

يذكر أن خدمة الاتصالات توقفت عن المنطقة الشرقية نتيجة قطع في كابل الألياف البصرية الرابط الذي يربط بين أجدابيا والزويتينة وسلطان، حيث زار مدير منطقة اتصالات بنغازي، مهندس مسعود الأوجلي، اليوم، فريق صيانة هاتف ليبيا، لمتابعة أعمال صيانة الخط.