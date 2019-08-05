عقيلة صالح يصل جوهانسبرج للمشاركة في مؤتمر رؤساء برلمانات أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 12:53 مساء
عقيلة صالح يصل جوهانسبرج للمشاركة في مؤتمر رؤساء برلمان أفريقيا، 4 أغسطس 2019، (مجلس النواب)

وصل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى عاصمة جنوب أفريقيا، جوهانسبرج، أمس الأحد، رفقة رئيس ديوان المجلس، عبدالله المصري، للمشاركة في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية واجتماعات الأمناء العامين لتلك البرلمانات، المنعقد اليوم وغدا.

وأشار المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إلى أن المؤتمر يأتي تحت عنوان «إيجاد حلول مستدامة للهجرة القصرية من أجل تعجيل التكامل والتنمية في أفريقيا ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية»، وفق بيان المجلس على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين.

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وذكر البيان أن المجتمعين سيستعرضون عددا من قضايا القارة بشأن إيجاد حلول مستدامة لوضع اللاجئين والعائدين والنازحين وإنهاء الحروب، إضافة إلى أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه البرلمانات الأفريقية في هذا الصدد.

وأضاف بليحق أن صالح سيتناول خلال مشاركته في أعمال المؤتمر ما تعانيه ليبيا على كافة المستويات أمنيا واجتماعيا واقتصاديا جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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