إجراء عملية القلب المفتوح لـ7 حالات من سرت بالمستشفى الجامعي طرابلس

مقر بلدية سرت، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت بلدية سرت موافقة المستشفى الجامعي طرابلس على إجراء عملية القلب المفتوح لـ7 حالات، بناء على التقارير المرفقة للحالات.

وذكرت البلدية أنها قدمت كشفا بـ25 حالة، اختيرت من بينها الحالات المستعجلة، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وطلبت البلدية من الحالات المرضية سرعة التواصل معها قبل يوم الأربعاء المقبل للسفر إلى طرابلس وعمل التحاليل الطبية اللازمة قبل إجراء العمليات، منوهة بالتنسيق مع المستشفى الجامعي لاستقبال باقي الحالات.