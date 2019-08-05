الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة شمالا.. واستمرار موجة الحر على الدواخل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 11:29 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال، مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن درجة الحرارة ستبقى مرتفعة على الدواخل والوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية، تظهر بها سحب متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و40 درجة مئوية على الداوخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرار القصوى بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتصل إلى 39 درجة مئوية على جالو.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و42 درجة مئوية.

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